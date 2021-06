Onkološki inštitut: Preživetje bolnikov z rakom se je v zadnjih 20 letih povečalo za 11 odstotkov

Ljubljana, 10. junija - Preživetje slovenskih bolnikov z rakom se je v zadnjih 20 letih povečalo za 11 odstotkov, so na današnji spletni okrogli mizi, ki je potekala ob predstavitvi rezultatov publikacije o preživetju bolnikov z rakom, izpostavili na onkološkem inštitutu. Starost in stadij raka ob diagnozi sta še vedno ključna za preživetje bolnikov, so še poudarili.