Evropski parlament pozval k omejitvam patentne zaščitne za cepiva proti covidu-19

Strasbourg, 10. junija - Evropski parlament je v resoluciji, ki jo je sprejel s 355 glasovi za, 263 proti in 71 vzdržanimi glasovi, predlagal začetek pogajanj o začasnih omejitvah dogovora Svetovne trgovinske organizacije o patentih, da bi tako izboljšali globalni dostop do zdravstvenih proizvodov, povezanih s covidom-19, so danes sporočili iz Evropskega parlamenta.