Francija zaradi emisij dizelskih vozil tudi v pregon Peugeota

Pariz, 10. junija - Tudi francoski proizvajalec vozil Peugeot se v Franciji sooča s kazenskim pregonom zaradi prevar emisij dizelskih vozil, so v sredo sporočili iz matične družbe Stellantis. Preiskava se nanaša na prodajo dizelskih vozil z motorjem euro 5 v Franciji med letoma 2009 in 2015, v Stellantisu pa zagotavljajo, da so izpolnjevali vse zahteve.