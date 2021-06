Svojci pogrešajo Antona Godca iz Novega mesta

Novo mesto, 10. junija - Svojci pogrešajo 50-letnega Antona Godca iz Novega mesta. Nazadnje so ga videli v sredo dopoldne, ko se je od doma odpeljal z sivim avtomobilom Citroen C4 Picasso z registrskimi številkami NM DT-314. Ko je odšel do doma, je bil oblečen v črn pulover in sive hlače. Pogrešani je visok približno 175 centimetrov, je srednje postave in ima čelno plešo.