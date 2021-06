Simpozij socialnih delavcev v zdravstvu o izkušnjah in preizkušnjah dela v epidemiji

Ljubljana, 10. junija - Pod naslovom Izzivamo svoje meje danes poteka četrti simpozij Sekcije socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti, ki ga v sodelovanju z URI Soča organizira Sekcija socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti. Na njem se posebej posvečajo izkušnjam in preizkušnjam socialnega dela v zdravstvu v času epidemije.