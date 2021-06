Barcelona in PSG favorita, Aalborg in Nantes v nizkem startu

pripravil Aleksander Đurić

Ljubljana, 10. junija - Konec tega tedna bo Lanxess Arena v Kölnu že dvanajstič gostila zaključni turnir evropske lige prvakov v rokometu. Papirnata favorita turnirja sta Barcelona in PSG, v nizkem startu pa tekmovanje pričakujeta tudi Aalborg in Nantes. Sobotna polfinalna para sta PSG - Aalborg in Barcelona - Nantes, na tekmah bo lahko vsaj 500 gledalcev.