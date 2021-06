Slikarka Tjaša Rener s portreti ponovno pred domačo javnost

Ravne na Koroškem, 10. junija - Čudovito je naslov razstave del slikarke in grafičarke Tjaše Rener, ki jo bodo ob 17. uri odprli v Galeriji Ravne. Z razstavo portretov temnopoltih prebivalcev Akre se bo Tjaša Rener, ki živi in ustvarja med Slovenijo in Gano, prvič po letu 2013 predstavila domači javnosti. Razstava bo na Ravnah na Koroškem na ogled do 13. avgusta.