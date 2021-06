Cene nafte sestopile z najvišjih vrednosti v zadnjih letih

Singapur, 10. junija - Surova nafta se v današnjem trgovanju ceni, potem ko so se cene črnega zlata v sredo povzpele do najvišjih vrednosti v zadnjih letih. Zaskrbljenost so na trgu povzročili podatki iz ZDA, da so se zaloge bencina in destilatov v zadnjem tednu povečale, poroča nemška tiskovna agencija dpa.