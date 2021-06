V več cepilnih centrih cepljenje proti covidu-19 brez predhodnega naročanja

Trbovlje, 10. junija - V Zdravstvenih domovih (ZD) Trbovlje, Domžale in na Notranjskem bodo v petek oz. soboto cepili proti covidu-19 brez predhodnega naročanja. Pridejo lahko vsi, ki so starejši od 16 let, še niso bili cepljeni, ki covida-19 niso preboleli v zadnjih šestih mesecih in so trenutno brez znakov okužbe.