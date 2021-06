Otočani bodo v polfinalu lige NHL izzivali prvake

New York, 10. junija - Znan je prvi polfinalni par letošnje končnice severnoameriške hokejske lige. Po zmagi s 6:2 na šesti tekmi drugega kroga končnice v skupini vzhod so se v polfinale uvrstili igralci New York Islanders, ki so s skupnim izidom 4:2 v zmagah izločili Boston Bruins. Otočane v polfinalu čaka prvak lige NHL Tampa Bay Lightning.