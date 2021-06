Phoenix proti Čančarjevemu Denverju povedel z 2:0

Phoenix, 10. junija - Košarkarji Phoenix Suns so z odliko začeli polfinale zahodne konference lige NBA, saj v dvoboju na štiri zmage z Denver Nuggets vodijo z 2:0. Tokrat so drugo tekmo pred domačimi navijači, ki jih je s 17 točkami in 15 podajami brez izgubljene žoge navdušil veteran Chris Paul, dobili s 123:98.