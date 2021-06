Delo o kandidatu za pravosodnega ministra (10. 6.)

Ljubljana, 9. junija - Suzana Kos v komentarju Debela koža in dober želodec piše o tem, da je kandidat za novega pravosodnega ministra Marjan Dikaučič nastavljen, saj vlada na ministrstvu potrebuje nekoga, ki bo upognil hrbet, do česar je kritična predvsem opozicija. Avtorica se sprašuje, kaj so torej njegove kvalitete, saj izkušenj v politiki še nima.