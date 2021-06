Novomeščani še čakajo na tekmeca v finalu namiznoteniškega DP

Ljubljana, 9. junija - Novomeški ŠD SU se je v svoji drugi prvoligaški sezoni že uvrstil v finale končnice 1. slovenske namiznoteniške lige. Po gostujoči zmagi s 5:1 v Puconcih so imeli Novomeščani v domači dvorani veliko več težav, da so strli odpor Keme. Na koncu so zmagali s 5:3.