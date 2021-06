Newyorške borze končale v rdečem

New York, 9. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v rdečem. Glavni indeksi se že ves teden izmenjujejo v plusu oz. minusu, rasti oz. izgube pa so majhne. Oči vlagateljev bodo uprte v četrtkovo poročilo o gibanju potrošniških cen za maj, ki bodo pomemben pokazatelj, če se zvišuje inflacija, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.