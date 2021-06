Prejšnji mongolski premier izvoljen za novega predsednika države

Ulan Bator, 9. junija - Prejšnji mongolski premier Uhna Hurelsuh je bil danes izvoljen za novega predsednika države, poroča ruska tiskovna agencija Tass. To so bile med pandemijo covida-19 že tretje volitve v tej prostrani azijski državi, ki leži med Kitajsko in Rusijo, Hurelsuh pa je postal njen šesti demokratično izvoljeni predsednik.