DS za višje kazni za parkiranje na parkirnih mestih za invalide

Ljubljana, 9. junija - Državni svetniki so na današnji seji podprli novelo zakona o pravilih cestnega prometa, s katerimi se spreminjajo in dopolnjujejo prometna pravila s ciljem povečanja varnosti vseh udeležencev cestnega prometa. Ob tem so predlagali povišanje globe za parkiranje na označenih parkirnih mestih za invalide z 80 na 120 evrov, so zapisali po seji DS.