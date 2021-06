Na območju gore Krofička našli mrtvega pohodnika

Solčava, 9. junija - Na območju gore Krofička v občini Solčava so danes okoli 10. ure našli mrtvo pogrešano osebo. Neuradno naj bi moškemu, ki je bil sicer primerno opremljen, na pobočju gore zdrsnilo. Na centru za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje so zapisali, da je bil s helikopterjem prepeljan v Logarsko dolino.