V delovni nesreči ob obnavljanju objekta v Horjulu umrl delavec

Horjul, 9. junija - V Vovčnah v Horjulu se je dopoldne zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom. Pri obnavljanju objekta se je na delavca podrl kamniti zid. Poškodbe so bile tako hude, da je delavec umrl na kraju dogodka, so zapisali na centru za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje.