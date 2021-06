Odbojkarice bodo stavile na ekipni duh

Maribor, 9. junija - Maribor bo v petek, 11. in soboto, 12. junija gostili zaključni turnir ženske odbojkarske srebrne evropske lige, na katerem si bo slovenska reprezentanca poskušala priigrati uvrstitev v zlato ligo. Tekmice Slovenk v polfinalu bodo odbojkarice Bosne in Hercegovine, drugi polfinalni par pa sestavljata Portugalska in Avstrija.