Ministri pozdravili končni načelni dogovor o ribolovu med EU in Združenim kraljestvom

Ljubljana, 9. junija - Ministri EU, pristojni za ribištvo, so na današnjem neformalnem zasedanju opravili razpravo in pozdravili končni načelni dogovor o ribolovnih možnostih za leto 2021 in za globokomorske staleže za leti 2021 in 2022, ki je bil pred kratkim dosežen med EU in Združenim kraljestvom. Videokonference se je udeležil državni sekretar Aleš Irgolič.