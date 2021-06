Za ponovno vrednotenje prijav na medijski razpis na odboru DZ zmanjkal en glas

Ljubljana, 9. junija - Odbor DZ za kulturo je opravil razpravo o medijskem razpisu, na katerem so brez javnih sredstev ostali nekateri mediji s statusom posebnega pomena. Predstavniki teh so opozorili, da je zaradi tega ogrožen njihov obstoj. Za ponovno imenovanje komisije in vrednotenje prijav, kar so predlagali v opozicijskih vrstah, je na glasovanju zmanjkal en glas.