Grims: Razprava o programu Levice v DZ bi bila priložnost, da se ogradijo od nekaterih navedb

Ljubljana, 9. junija - Poslanec SDS Branko Grims je danes v odzivu na ovadbo, ki so jo zoper SDS zaradi suma sistematičnega širjenja neresnic vložili v Levici, izpostavil, da bi Levica lahko določene navedbe zanikala ali se od njih ogradila v okviru izredne seje DZ, ki so jo zahtevali v SDS in NSi. Namesto tega pa so podprli neustavno odločitev, da seje ne bo.