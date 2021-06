Ljubljanska borza: Za vlagatelje tudi danes najbolj zanimive Krkine delnice

Ljubljana, 9. junija - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 12-odstotnim padcem indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP, navzdol so ga potisnile delnice Luke Koper, NLB in Save Re. Borzni posredniki so ustvarili za 2,49 milijona evrov prometa, za vlagatelje pa so bile najbolj zanimive Krkine, ki so k skupnemu prometu prispevale 1,69 milijona evrov.