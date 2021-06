V sklopu projekta Life Podnebna pot pripravili različne scenarije zmanjševanja emisij

Ljubljana, 9. junija - Sodelujoči pri projektu Life Podnebna pot so danes predstavili predpostavke, modele in rezultate analiz scenarijev za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2050 in njihove učinke. Vodja centra za energetsko učinkovitost na IJS Stane Merše je izpostavil, da si Slovenija lahko zastavi cilj, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna.