GEN-I z milijardo evrov investicij za 20.000 novih sončnih elektrarn do 2030

Ljubljana, 9. junija - GEN-I se z novim strateškim načrtom podaja na ambiciozno pot razogličenja. Do leta 2030 namerava investirati milijardo evrov v nove tehnologije in digitalizacijo ter postaviti 20.000 sončnih elektrarn. "Razogljičenje energetike v Sloveniji je možno do leta 2040, in to brez ogrožanja zanesljive oskrbe," poudarja direktor Robert Golob.