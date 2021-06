Bidnovo letalo z novinarji obtičalo za več ur zaradi roja škržatov

Washington, 9. junija - Roj škržatov je danes za več ur zaustavil letalo z novinarji in medijskimi ekipami, ki naj bi spremljali ameriškega predsednika Joeja Bidna na njegovi poti v Evropi. Glasne za palec velike žuželke, ki letos po 17 letih spet rojijo, so povsem prekrile letalo in zašle celo v motorje. Po novinarje je moralo priti drugo letalo.