Na Goriškem se konec tedna začenja festival Mesto knjige

Nova Gorica, 9. junija - Knjižni festival in sejem Mesto knjige z naslovom Večjezičnost bo letos v Novi Gorici in okolici potekal od 11. do 18. junija. S pogovori, glasbo, bralnimi uprizoritvami, razstavami in knjigami bodo spletli pisano večjezično literarno krajino. Sejem pa bo letos potekal tako na stojnicah sredi mesta kot na spletu.