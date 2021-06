Piranski policisti kazensko ovadili domačina za več kaznivih dejanj

Koper, 9. junija - Policisti policijske postaje Piran so od novembra lani pa vse do konca maja letos obravnavali več vlomov, predvsem v hotele, ki v času epidemije niso obratovali, pa v prodajalno s kolesi in tudi v stanovanjske hiše. Po zadnjih dveh vlomih so policisti osumljencu prejšnji teden odvzeli prostost, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.