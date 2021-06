MZZ: Pravnomočnost sodbe Mladiću ključna za svojce in spravo v regiji

Ljubljana, 9. junija - Pravnomočnost sodbe za enega najhujših zločinov v Evropi po drugi svetovni vojni je izjemnega pomena za preživele ter svojce umrlih in pogrešanih, so v odzivu na torkovo potrditev dosmrtnega zapora Ratku Mladiću danes sporočili z zunanjega ministrstva. Izpostavili so tudi njen pomen za spravo ter posledično stabilnost in varnost Zahodnega Balkana.