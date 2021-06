Več kot 200 primerov mišje mrzlice, na infekcijski kliniki osem bolnikov

Ljubljana, 9. junija - NIJZ je letos v Sloveniji zaznal porast primerov mišje mrzlice, kar se odraža tudi v večjem številu hospitalizacij in obravnav bolnikov. Do danes je prijavljenih več kot 200 primerov hemoragične mrzlice z renalnim sindromom, na ljubljanski infekcijski kliniki ta hip leži osem bolnikov, 70 so jih že odpustili, so povedali na novinarski konferenci.