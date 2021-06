Poročilo o drogah v Evropi: Droge vse čistejše in močnejše, lani je bilo v EU odkritih 46 novih drog

Ljubljana, 9. junija - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) v letošnjem poročilo o drogah opozarja na povečanje uporabe drog v Evropi. Droge so vse bolj čiste in močnejše, lani je bilo v EU odkritih tudi 46 novih drog. Kriminalne združbe so okrepile nezakonito proizvodnjo drog in se uspešno prilagodile na pandemijo.