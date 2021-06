Festival WoW z dosežki žensk na različnih področjih, v najrazličnejših obdobjih in krajih

Ljubljana, 9. junija - Mesto žensk med 12. in 25. junijem organizira festival WoW kot zaključek dvoletnega projekta Women on Women, pri katerem je društvo sodelovalo s partnerskimi organizacijami iz Hrvaške, Irske in Severne Makedonije. Festival bo uvedla podelitev nagrad WoW, za sklep pa so pripravili razstavni projekt Barbare Kapelj z naslovom Lastne sobe.