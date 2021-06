Bruselj: Vrh EU-ZDA mora prinesti konkreten napredek

Strasbourg, 9. junija - Transatlantska vez je najmočnejše partnerstvo na svetu. S prihodom Joeja Bidna v Belo hišo sta se ton in delo v čezatlantskih odnosih občutno izboljšala, a prihajajoči vrh G7 in vrh EU-ZDA morata to zdaj prevesti v konkretne zaveze in napredek pri reševanju trgovinskih sporov, je v Evropskem parlamentu poudaril podpredsednik Evropske komisije.