Svet z ministrom o promociji mesa in mleka

Ljubljana, 9. junija - Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov je na svoji zadnji seji v petletnem mandatu z resornim ministrom Jožetom Podgorškom med drugim govoril o triletni promocijski kampanji mleka in mesa, ki se bo začela jeseni. Seznanili so se tudi z izvajanjem promocije sadja in shem kakovosti.