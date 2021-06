Dopoldne na Ljubljanski borzi zanimiva skoraj izključno le Krka

Ljubljana, 9. junija - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v začetku današnjega trgovanja večinoma znižujejo. Izjema so delnice Zavarovalnice Triglav, ki so pridobile že več kot odstotek. Vlagatelji povprašujejo skoraj izključno le po delnicah Krke. Z njimi je bilo do okoli 11.30 sklenjenih za blizu milijon evrov prometa, tečaj pa se ni spremenil.