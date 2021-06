V policijski akciji Trojanski ščit številne aretacije tudi v Avstriji

Dunaj, 9. junija - V okviru ene največjih policijskih akcij proti organiziranemu kriminalu, v kateri so v 16 državah na različnih koncih sveta aretirali več kot 800 osumljencev, je bilo v torek napeto tudi v Avstriji. V severni sosedi so izvedli 67 hišnih preiskav in aretirali 81 ljudi ter našli 707 kilogramov mamil, 35 kosov orožja in 650.000 evrov gotovine.