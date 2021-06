Prvi odzivi na rimske okuse pod zvezdami v Izoli navdušujoči

Izola, 9. junija - Prek spletne strani Turističnega združenja Izola je že moč rezervirati novi turistični doživetji, Rimske okus pod zvezdami in Pozabljeno izolsko skrivnost. Kot je na današnji predstavitvi dejal prvi mož združenja Dean Kocjančič, so doživetji že testirali tako s strokovno javnostjo kot domačini, odzivi pa so bili navdušujoči.