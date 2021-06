Polovica sodelujočih v raziskavi Mediane in WIN International zaskrbljenih zaradi digitalne izmenjave osebnih informacij

Ljubljana, 9. junija - Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so v sodelovanju z WIN International ugotavljali, kako zaskrbljeni so prebivalci v 34 državah glede digitalne izmenjave osebnih informacij. Ugotovili so, da je skoraj polovica svetovnega prebivalstva zaskrbljenih, so danes sporočili iz Mediane.