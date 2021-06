Na poslovnem zajtrku AmCham za premišljen prehod slovenskega zdravstva iz državnega v javnega

Ljubljana, 9. junija - Udeleženci današnjega poslovnega zajtrka AmCham s področja zdravstva so poudarili potrebo po hitrih, a premišljenih spremembah slovenskega zdravstva iz državnega v javnega. Zavzeli so se za vzpostavitev sistema konkurenčnosti med izvajalci in med zavarovalnicami, ki bi pripomogel skrajšanju čakalnih dob in postavil bolnika v središče sistema.