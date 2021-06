Policisti v hišni preiskavi v Mozirju našli 120 sadik konoplje in naboje različnih kalibrov

Mozirje, 9. junija - Policisti bodo ovadili 65-letnega Mozirjana, pri katerem so med hišno preiskavo našli tri prirejene prostore za gojenje prepovedane konoplje in mu zasegli 120 sadik različnih velikosti. Prav tako so mu pri hišni preiskavi zasegli več kot sto nabojev različnih kalibrov, so sporočili s Policijske uprave Celje.