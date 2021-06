Zarina krovna družba v prvem četrtletju spet z dobičkom

Madrid, 9. junija - Španski trgovec z modnimi oblačili Inditex se je po izgubi, v katero so ga pred letom pahnili ukrepi za omejitev širjenja okužb z novim koronavirusom, v prvem letošnjem četrtletju vrnil k dobičku. Rast prodaje oblačil blagovnih znamk, kot so Zara, Massimo Dutti in Bershka, je spodbujala predvsem spletna trgovina.