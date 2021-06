Glasbene nagrade MTV septembra v živo iz Brooklyna

New York, 10. junija - Video in glasbene nagrade MTV bodo 12. septembra v živo potekale v dvorani Centra Barclays v newyorškem Brooklynu, je pisala nemška tiskovna agencija dpa. Lani so bili organizatorji zaradi pandemije primorani prireditev izpeljati za zaprtimi vrati in zmagovalce, med katerimi sta bili Taylor Swift in Megan Thee Stallion, počastiti na daljavo.