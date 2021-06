V koaliciji in SNS z zakonskim predlogom za znižanje cen medicinske opreme

Ljubljana, 9. junija - V koalicijskih SDS, NSi in SMC so skupaj s poslanci SNS v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o javnem naročanju za področje nabav v zdravstvu. Ta po njihovih navedbah z regulacijo cen prinaša znižanje cen medicinske opreme ter transparentnejše in bolj organizirano poslovanje javno zdravstvenih zavodov.