Ameriški senat potrdil predlog zakona o inovacijah in konkurenčnosti usmerjenega proti naraščanju vpliva Kitajske

Washington/Peking, 9. junija - Ameriški senat je v torek z 68 glasovi za in 32 proti potrdil predlog zakona o inovacijah in konkurenčnosti, ki prinaša 200 milijard dolarjev vlaganj v ameriško tehnologijo, znanost in raziskave. V bistvu je usmerjen proti naraščanju vpliva Kitajske na omenjenih področjih. Peking je v odzivu kritiziral potrditev zakona.