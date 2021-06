Beletrina v poletje s štirimi romani močnih avtorskih glasov

Ljubljana, 9. junija - Pri založbi Beletrina so izšli štirje romani močnih avtorskih glasov, ki se ukvarjajo s človekom v različnih okoliščinah in okoljih ter z različnih zornih kotov. Roman Toneta Partljiča pripoveduje o ljudeh z Otoka, knjiga Jasmina B. Freliha nosi naslov Piksli, knjiga Irene Svetek Rdeča kapica in delo Petra Handkeja Moje leto v Nikogaršnjem zalivu.