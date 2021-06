Dnevnik: Policija ovadila moškega, ki je več let skrival truplo pokojne mame

Ljubljana, 9. junija - Policija je januarja letos zaradi suma oskrunitve trupla in goljufije ovadila 67-letnega moškega, ki je do novembra lani v stanovanju v Savskem naselju v Ljubljani več let skrival truplo svoje mame, dvigoval njeno pokojnino, je poročal Dnevnik. Policisti so moškemu prostost odvzeli novembra lani, ko so žensko kot pogrešano prijavili svojci.