Festival Spider v deseti izdaji z novo postavitvijo lanske edicije

Ljubljana, 9. junija - Festival radikalnih teles Spider bo med 16. in 20. junijem v Ljubljani doživel deseto izdajo, nanj pa so povabili avtorje in avtorice, ki so na njem nastopili lani. Napovedujejo 27 dogodkov z 80 umetniki iz osmih držav, po lanskem vzoru pa bosta njihove nastope dopolnila Festival radikalnih pogovorov in (ne)konferenca o mednarodnih plesnih trgih.