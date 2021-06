Parlamentarna komisija od vladne strani pričakuje pripravo sprememb javnega naročanja v zdravstvu

Ljubljana, 9. junija - Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je na današnji nujni seji z osmimi glasovi za in brez glasu proti sprejela sklep, s katerim je pozvala ministrstvo za zdravje in vlado, naj v izogib nadaljnjim preplačilom medicinske opreme in v korist bolnikov pripravita spremembe javnega naročanja in jih DZ predstavita v roku dveh mesecev.