V ZDA zaradi bančnih prevar aretirali 48-letnega Slovenca

New York, 9. junija - V ZDA so v ponedeljek aretirali 48-letnega nekdanjega olimpijskega umetnostnega drsalca iz Slovenije Luko Klasinca in ga obtožili bančnih prevar v zvezi s posojili podjetjem med pandemijo covida-19. Zvezna tožilka na Manhattnu Audrey Strauss trdi, da je skušal s ponarejenimi dokumenti priti do več kot 1,5 milijona ameriških dolarjev pomoči.