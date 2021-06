Slovenija in Kiribati navezala diplomatske odnose

New York, 9. junija - Veleposlanika Slovenije in republike Kiribati pri Združenih narodih, Darja Bavdaž Kuret in Teburoro Tito, ki je tudi bivši predsednik svoje države, sta v torek v prostorih slovenske misije pri ZN v New Yorku podpisala skupno izjavo o navezavi diplomatskih odnosov med Slovenijo in republiko Kiribati.